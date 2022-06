Mẹo chữa xước cho đồ gỗ an toàn mà lại rất hiệu quả từ những vật liệu có sẵn trong nhà

Các sản phẩm đồ gỗ nội thất làm từ gỗ tự nhiên thường đem lại vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp cho không gian. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, vì nhiều lí do khác nhau không thể tránh khỏi như do va đập, do thú cưng cào... khiến bề mặt gỗ bị trầy xước, mất đi vẻ đẹp như lúc ban đầu và làm giảm giá trị thẩm mỹ của vật dụng. Nếu không có cách xử lý hiệu quả sẽ khiến món đồ dễ bị hư hỏng, ngày một xuống cấp hơn.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cũng như phương pháp khắc phục vết xước trên đồ gỗ rất đơn giản, chỉ từ những vật dụng có sẵn tại nhà. Cùng tìm hiều để biết rõ hơn về cách làm nhé!

Nếu các vết xước trên món đồ nội thất không lớn, bạn có thể sử dụng những mguyên liệu dưới đây, bạn sẽ bất ngờ bởi khả năng che giấu vết xước hiệu quả của chúng

1. Trà nóng

Đặt túi trà vào cốc chứa đầy nước nóng, trong 3 phút. Làm ẩm một miếng bông bằng nước trà nóng và dùng nó để lau vết xước. Hãy lặp lại quá trình này nếu chưa thấy vết xước được cải thiện.