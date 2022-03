Mẹo chọn mua tủ lạnh đã qua sử dụng để không bị mất tiền oan

Do điều kiện kinh tế và do một số lý do khác, có nhiều người lựa chọn mua tủ lạnh đã qua sử dụng. Mua tủ lạnh cũ cần lưu ý rất nhiều yếu tố để không bị rơi vào tình trạng “mua cũ hóa đắt”.

Mẹo sau đây sẽ giúp bạn giải quyết điều lo lắng này. Kiểm tra thông tin và tuổi thọ

Lưu ý nhiều yếu tố để không bị rơi vào tình trạng “mua cũ hóa đắt” (hình minh họa).



Việc đầu tiên đó là kiểm tra thông tin của máy, model của máy định mua. Chọn lựa những thương hiệu uy tín lâu đời để có đảm bảo tốt hơn về chất lượng. Tuổi thọ của một chiếc tủ lạnh cũng vô cùng quan trọng. Việc tủ lạnh có tuổi thọ trên 10 tuổi sẽ có năng suất hoạt động không tốt và bạn không nên lựa chọn những chiếc tủ lạnh dạng này. Kiểm tra bên ngoài Kiểm tra xem lớp vỏ ngoài của tủ có bị bóp méo hay biến dạng khôngbởi những chiếc tủ lạnh có vỏ ngoàinứt, vỡsẽ khiến cho các thiết bị bên trong bị rò rỉ điện, không an toàn khi sử dụng. Có thể sử dụng bút thử điện để dò xem bề mặt tủ lạnh có bị rò rỉ điện không,nếu có dấu hiệu bị rò điện thì rõ ràng chiếc tủ lạnh đó không phải là một sự lựa chọn tốt. Kiểm tra cánh cửa tủ Cửa tủ lạnhkhông thể đóng khíthoặckhông thể đóng cửa lại một cách dễ dàng sẽ khiến cho hơi lạnh bị thất thoát ra ngoài và làm cho việc bảo quản gặp nhiều khó khăn, khiến thực phẩm bị hỏng nhanh chóng. Thêm vào đó, việc cửa tủ lạnh không được đóng khít hay không thể đóng lại được còn làm tiêu tốn điện năng đáng kể đồng thời phát sinh những lỗi khác trong tủ lạnh. Kiểm tra dây dẫn Có nhiều tủ lạnh sau một thời gian sử dụng có thểbị chuột cắn, hỏng hóc… làm cho dây dẫn hay bị gãy, đứt làm cho máy hoạt động không đầy đủ, có thể gây ra một số tình huống nguy hiểm, chập điện, giật điện cho người dùng. Vì vậy, cần quan tâm lưu ý điều này, kiểm tra dây dẫnđể tránh mối nguy hại. Kiểm tra bóng đèn trong tủ Đèn tủ lạnh có vai trò báo hiệu cho bộ phận cảm biến nhiệt giúp duy trì nhiệt độ thích hợp để bảo quản thực phẩm và làm sáng khi mở của tủ. Tuy nhiên, sau một thời gian dài sử dụng có thể bóng đèn tủ lạnh không còn sáng hoặc hoạt động không còn tốt nữa. Kiểm tra bằng cách đặt một chiếc điện thoại có chức năng chụp ảnh hẹn giờ và không bật flash vào và chụp lại bên trong tủ lạnh khi chưa đóng tủ. Kiểm tra lưới tản nhiệt Nếu lưới tản nhiệt tích nhiều bụi thì sẽ làm tủ lạnhtiêu hao nhiều điện năng hơnhoặc tủ hoạt động nhưng khả năng làm lạnh kém. Do đó, nên chọn tủ cólưới tản nhiệt sạch sẽ. Kiểm tra chảo đựng nước thải Cần kiểm tra chảo đựng nước thải (gắn phía sau lưới tản nhiệt) nằm bên dưới tủ lạnh cũng như các dây được đặt sau lưng tủ để kịp thời phát hiện chiếc tủ lỗi. Nếu chảo đựng nước thải của tủbị nhỏ giọt thì khi vận hành tủ sẽ phát sinh ramùi hôikhó chịu,không đạt được hiệu suất làm lạnh ổn định. Kiểm tra bên trong tủ Quảng cáo Kiểm tra kĩ xem lớp vỏ bên trong tủcó bị nứt vỡ không. Đồng thời, kiểm tra xem các ngăn kéo, kệ đựng trong tủcó khớp với tủ khi kéo ra/vào không. Ngoài ra, thử độ chịu lực của kệ bằng cách dùng tayấn nhẹvào khay nếu chúng cứng cáp thì khả năng chịu lực sẽ tốt. Bên cạnh đó, cũng cần phảikiểm tra kỹ cụm điều chỉnh nhiệt độ trong tủ có bị lờn không, có chắc chắn không. Nếu lỏng lẻo, có nghĩa tủ đã quá cũ. Đề phòng tủ lạnh nội địa Nhật cũ Tủ lạnh Nhật bãi cũng tiềm ẩn khá nhiều các rủi ro khiến người tiêu dùng phải trả giá cao khi mua về, do đó, trước khimua tủ lạnhnội địa Nhật cũ, nên lưu ý: Do nhiều nơi bán dán mác tủ lạnh nội địa cũ nhưng thực tế lại là hàng made in China hoặc không rõ nguồn gốc. Điều này đồng nghĩa những chiếc tủ lạnh không rõ nguồn gốc sẽ không được đảm bảo, và người dùng có khi tiền mất tật mang. Chính vì thế, yếu tố đầu tiên cần lưu ý khi mua tủ lạnh nội địa Nhật là bạn cần chọn được nơi bán uy tín, được nhiều người tin tưởng. Có thể tham gia các diễn đàn hoặc hỏi những người quen có kinh nghiệm mua đồ dùng nội địa Nhật để tìm được nơi mua tốt nhất. Bên cạnh đó, nếu có thể hãy hỏi người bán về các giấy tờ chứng nhận xuất xứ, chất lượng hoặc thậm chí là giấy bảo hành. Bởi hầu hết các nơibán tủ lạnhnội địa Nhật uy tín đều có giấy bảo hành trong thời gian 3 – 6 tháng tùy sản phẩm. Ngoài ra, nên bảo người bán cắm điện để theo dõi hoạt động của tủ lạnh, nếu sau khoảng 30 phút, các ngăn làm lạnh tốt, đồng thời tủ chạy êm, không nóng ở 2 bên tủ thì đó là dòng tủ còn chạy khá tốt.