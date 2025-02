Mẹo chọn cá nục tươi ngon

Quan sát phần bụng cá

Bụng cá nục tươi sẽ phẳng, không có dấu hiệu phình to hay rạn nứt. Hậu môn cá tươi thụt sâu vào bên trong, có màu trắng nhạt, bụng lép. Nếu bạn thấy bụng cá phình to, hậu môn màu hồng hay đỏ bầm và lòi ra ngoài hoặc có dấu hiệu bất thường, đó là dấu hiệu cho thấy cá đã bị ươn, có thể do quá trình vận chuyển không đúng cách hoặc đã để lâu.

Cách làm cá nục sốt cà chua

Cách làm cá nục biển sốt cà chua. (Ảnh: Cuisines)

Nguyên liệu làm món cá nục sốt cà chua:

- 500gr cá nục

- 3-4 quả cà chua

- Hành tím, tỏi, gừng, tương cà, tương ớt, ớt tươi, hành lá.