Melon Music Awards 2021 công bố đề cử và tiêu chí trao giải cho các hạng mục: aespa có thể thắng Best Female Group, Lisa không được đề cử solo như Rosé (BLACKPINK)

Best Female Group

Tiêu chí trao giải: 60% digital + 20% ban giám khảo + 20% vote

Oh My Girl

aespa

STAYC

TWICE

Brave Girls

Song Of The Year

BTS - Butter

IU - Celebrity

aespa - Next Level

Oh My Girl - Dun Dun Dance

Rosé - On The Ground

Lee Mu Jin - Traffic Light

Miranni, Munchman, Kundi Panda, MUSHVENOM - VVS

Heize - HAPPEN

KyoungSeo - Shiny Star (2020)

Song I Han - I Will Be Your Shining Star

Album Of The Year

BTS - BE

NCT Dream - Hot Sauce

IU - LILAC

Oh My Girl - Dear Oh My Girl

SHINee - Don’t Call Me

Joy - Hello

Brave Girls - Summer Queen

AKMU - NEXT EPISODE

Heize - HAPPEN

Baek Yerin - tellusboutyourself