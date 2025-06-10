Meghan Markle gây chú ý khi lần đầu góp mặt tại Paris Fashion Week 2025

Xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris vừa qua, Meghan Markle nhanh chóng trở thành tâm điểm trên thảm đỏ của show Balenciaga, đánh dấu lần đầu tiên cô góp mặt tại sự kiện thời trang danh giá thế giới.

Nữ công tước xứ Sussex lựa chọn bộ trang phục trắng toàn bộ mang đậm tinh thần tối giản đặc trưng của Balenciaga gồm áo tunic dài tay với phần cape mềm mại bay nhẹ phía sau, tạo hiệu ứng chuyển động thanh thoát mỗi khi cô sải bước. Thiết kế kết hợp cùng quần ống suông cùng màu, giúp tổng thể vừa phóng khoáng vừa tôn lên vóc dáng cao 1m68 cân đối của nữ Công tước.

Để hoàn thiện hình ảnh, Meghan khéo léo phối cùng giày cao gót mũi nhọn đen bóng, clutch nhỏ cùng tông, và khuyên tai kim cương dạng hạt. Sự tương phản nhẹ giữa trắng và đen càng làm nổi bật phong thái tự tin, hiện đại và kiêu kỳ của cô giữa dàn khách mời toàn sao quốc tế.

Ở tuổi 44, Meghan vẫn giữ được diện mạo trẻ trung với kiểu tóc búi thấp gọn gàng, tôn lên gương mặt thanh thoát. Lớp trang điểm trong suốt với tông nude tự nhiên, đôi má ửng nhẹ và làn môi bóng nhẹ giúp cô toát lên vẻ tươi tắn, tinh tế, một phong cách đặc trưng của ''biểu tượng thanh lịch'' xứ Sussex.

Theo đại diện của Meghan, sự xuất hiện lần này không chỉ mang tính cá nhân mà còn là hành động ủng hộ người bạn thân thiết Pierpaolo Piccioli, người vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sáng tạo của Balenciaga hồi tháng Bảy.

''Trong nhiều năm qua, Nữ Công tước từng diện nhiều thiết kế của Pierpaolo và luôn đánh giá cao sự tinh xảo, hiện đại trong từng sáng tạo của ông. Cả hai đã hợp tác trong nhiều khoảnh khắc mang tính biểu tượng trên trường quốc tế. Buổi tối hôm nay là sự tiếp nối của một tình bạn và hành trình nghệ thuật lâu dài giữa họ'' - người phát ngôn chia sẻ.

Mặc dù từng tham dự Toronto Fashion Week và New York Fashion Week khi còn là diễn viên, song đây là lần đầu tiên Meghan đặt chân đến Paris Fashion Week - nơi được xem là ''thánh địa'' của thời trang toàn cầu.

Là người yêu thời trang và tích cực ủng hộ các giá trị nữ quyền, Meghan từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn: ''Trong những dịp mà tôi biết mọi ánh nhìn sẽ hướng vào từng chi tiết của trang phục, tôi chọn ủng hộ những nhà mốt thân quen hoặc các thương hiệu trẻ chưa được chú ý đúng mức. Chỉ cần một đôi khuyên tai hay một bộ váy, tôi có thể giúp họ được nhìn thấy nhiều hơn.''

Với phong cách thanh lịch, điềm tĩnh nhưng đầy dụng ý, Meghan Markle không chỉ tỏa sáng trong vai trò người phụ nữ quyền lực và tinh tế, mà còn khẳng định bản thân là một trong những biểu tượng thời trang toàn cầu, luôn biết cách biến mỗi lần xuất hiện thành một tuyên ngôn về bản sắc và giá trị cá nhân.