Mẹ vợ hot nhất làng bóng khoe chân dài cực phẩm

Không hổ danh là mẹ vợ hot nhất làng bóng đá, bà Mai Đoàn - mẹ của nàng WAG Doãn Hải My vừa có màn "lên đồ" khiến cộng đồng mạng chú ý. Trong loạt ảnh mới, bà xuất hiện với thần thái sang chảnh, vóc dáng nuột nà và đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp không thua kém bất kỳ người mẫu nào.

Diện đầm xẻ tà màu be tôn dáng, mix cùng kính đen và thắt lưng bản lớn, gương mặt đầy khí chất, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu khiến nhiều người lầm tưởng đây là hình ảnh của một người đẹp showbiz chứ không phải mẹ ngoại đã U50. Dáng ngồi giao chân cùng thần thái "đắt giá" càng tôn lên đôi chân dài cực phẩm, chi tiết nhanh chóng lọt vào spotlight, bà Mai Đoàn chỉ cần 1 bức ảnh để chứng minh đẳng cấp "gen trội" của mẹ Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My.