Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

02/09/2025 14:52

Người dân xem truyền hình không khỏi tò mò về cụ bà tóc bạc trắng, đeo khăn vấn màu đen, mặc áo dài đỏ ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận, cụ bà ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài Quảng trường Ba Đình tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) là Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh).

Mẹ Huyến có bố là cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh năm 1938, khi đó Mẹ mới 2 tháng tuổi. Mẹ Huyến có 2 người con trai hy sinh vì Tổ quốc là liệt sỹ Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1977) và liệt sỹ Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1980).

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài Quảng trường Ba Đình tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh cắt từ video của Đài Truyền hình Việt Nam).
Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài Quảng trường Ba Đình tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh cắt từ video của Đài Truyền hình Việt Nam).

Mẹ Huyến hiện sinh sống cùng gia đình người con trai út, thờ bố và 2 con trai liệt sỹ. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân chia sẻ hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh, diễu hành là niềm tự hào cho tỉnh Hà Tĩnh.

Fanpage của báo Hà Tĩnh viết: "Đây là niềm tự hào lớn lao không chỉ của gia đình, quê hương mà còn của cả phường Trần Phú, của tỉnh Hà Tĩnh".

Trước đó, sáng 2/9, hàng triệu người dân xem trực tiếp và qua truyền hình được theo dõi Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Chương trình diễn ra hùng tráng, đầy sức mạnh, xúc động và tự hào.

