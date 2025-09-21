Mẹ và 2 con trai bị hất văng vào lề đường, tử vong sau va chạm với ô tô ở TPHCM

Khi đến ngã ba giao nhau giữa đường ĐH507 với đường Tân Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TPHCM), xe máy xảy ra va chạm mạnh với ô tô con do tài xế N.Đ.T.N (SN 1993, ngụ xã Phước Thành, TPHCM) điều khiển.

Sau va chạm, ô tô mất lái lao vào lô cao su bên đường, 3 nạn nhân trên xe máy bị hất văng quanh hiện trường.