Mẹ ung thư, con bại não và đêm nước lũ kinh hoàng

Nhớ lại đêm 28-10 vừa qua, bà Trần Thị Nguyên (65 tuổi, ngụ thôn Bàng Tân, xã Hà Nha, một trong những vùng rốn lũ của TP Đà Nẵng) vẫn còn lộ rõ vẻ bàng hoàng trên gương mặt.

“Nếu không có con rể kịp thời bồng bế mẹ và con trai tôi lên gác, nếu tôi không bò lên được cái gác này, cả nhà có lẽ đã chết”, bà Nguyên vẫn còn ám ảnh.

Mẹ con bà Nguyên vẫn còn bám trụ trên gác lửng vì dự báo mưa lớn vẫn còn. Riêng người mẹ già 98 tuổi của bà Nguyên đã được đưa sang nhà bà con để chăm sóc. Ảnh: TẤN VIỆT

Đêm kinh hoàng

Chập tối 28-10, nước sông Vu Gia dâng lên mặt đường, tràn vào nhà bà Nguyên. Cả nhà ba người gồm cả mẹ và con trai của bà Nguyên bắt đầu lo sợ. Nước mỗi lúc một dâng cao, đục ngầu, điện tắt, ba con người co ro trên chiếc giường ọp ẹp.

Mẹ bà Nguyên 98 tuổi, nằm một chỗ đã lâu. Con trai bà Nguyên 30 tuổi, bại não bẩm sinh. Chỉ có người phụ nữ 65 tuổi mất chồng gượng dậy được trong cơn đau xương khớp dữ dội, gào khóc kêu thất thanh trong tiếng mưa xối xả.