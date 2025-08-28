Mẹ treo thưởng căn nhà phố tìm con trai bị bắt cóc 26 năm

Mới đây, câu chuyện bà Đường Vĩ Hoa (Thượng Hải, Trung Quốc) treo thưởng một căn nhà trị giá hàng triệu NDT để tìm con trai bị bắt cóc cách đây 26 năm, gây xôn xao dư luận.

Bà Đường xúc động chia sẻ: “Hôm nay là 26/8, cũng chính là ngày con trai tôi bị bắt cóc 26 năm trước. Nhờ báo chí, tôi đã nhận được nhiều manh mối, trong đó có một manh mối đã được chuyển cho công an làm xét nghiệm ADN”.