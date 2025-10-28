Mẹ Thiện Nhân: 'Tôi không làm từ thiện, không hy sinh vì ai. Tôi chỉ sống đời mình – rực rỡ'

Cuộc phỏng vấn giữa tôi và nhà báo Trần Mai Anh liên tục bị cắt ngang – chị quá bận. Người phụ nữ nhỏ bé vừa bàn về giải chạy gây quỹ với công nghệ đo nụ cười, vừa xắn tay rửa bát, quét nhà như một bà nội trợ toàn thời gian.

Mai Anh nói, có người sống thong thả một đời một kiếp, còn chị đang sống tới mấy đời, mấy kiếp chồng lên nhau. Từ việc nhận nuôi Thiện Nhân, đến hành trình giúp đỡ những đứa trẻ bị khiếm khuyết... Nhưng Mai Anh nói, chị không làm từ thiện!

“Tôi đi cùng các em – từ chiếc bô xanh đến cổng trường đại học”

Nhận nuôi bé Thiện Nhân là một dấu ấn đặc biệt. Đó có phải là bước ngoặt khiến chị dấn thân sâu hơn vào các hoạt động vì cộng đồng?

Khi đón Thiện Nhân về, với tôi, đó chỉ là một quyết định tình cảm giữa người với người. Tôi không ngờ, câu chuyện ấy lại có sức lan tỏa lớn đến thế: rất nhiều người sau đó đã mạnh dạn hơn khi nhận con nuôi. Có người từ câu chuyện này còn đặt tên con là Thiện Nhân, Mai Anh. Một lãnh đạo trường ĐH rất lớn, từng tâm sự với tôi rằng: năm 2008, sau khi biết chuyện về bé Nhân, anh đã đặt tên con trai đầu lòng của mình là Thiện Nhân.

Mặc dù tôi chưa từng hô hào, những người thương mến Nhân, bằng cách rất riêng của họ, đã lặng lẽ khởi xướng nhiều hành động ý nghĩa. Năm 2011, Chương trình Thiện Nhân và Những người bạn ra đời. Từ đó đến nay, chúng tôi âm thầm đi cùng hàng nghìn đứa trẻ, không chỉ để giúp các em hồi phục thể chất, mà còn gieo thêm hy vọng, tiếp sức cho cả hành trình học hành phía sau. Nhiều bác sĩ giỏi cũng được tiếp sức từ đây. Hiện tại, hai bác sĩ trẻ Việt Nam đang theo học tại một bệnh viện lớn ở Anh - cũng là nhờ những kết nối tưởng như vô hình, nhưng rất thật.

Nhưng có lúc nào chị khóc – không phải vì xúc động, mà vì bất lực?

Thực ra có nhiều chuyện không vui. Tôi từng đau đứt ruột khi thấy nhiều em bé mang trong mình những vết thương không tưởng. Nhưng bằng sự kiên cường của các em, và tình yêu từ cộng đồng, phép màu vẫn đến. Chúng tôi đã chuyển hóa nước mắt thành nụ cười - dù chẳng dễ dàng.

Sơn “bô xanh” – cậu bé mắc bệnh hiếm gặp đến mức cả tỷ người mới có một. Sơn chào đời với cơ thể không trọn vẹn: không hậu môn, không cơ quan sinh dục ngoài, cả tiểu tiện và đại tiện đi chung một đường. Suốt gần một thập kỷ, em sống gắn liền với chiếc bô nhựa xanh. Nhưng Sơn đã vượt qua những ca mổ sinh tử, lớn lên mạnh mẽ hơn mọi hình dung. Giờ đây, cậu bé đã là học sinh cấp 3 và tiếp tục đi tới những nấc thang mới của cuộc đời. Khi con ra Hà Nội học đại học, tôi sẽ vẫn ở bên, như một người mẹ, đúng như cách Sơn gọi tôi suốt bao năm qua.

Ka Nhits (Gia Khôi) cũng là một hành trình đặc biệt. Sinh ra là bé gái, nhưng thực chất mang nhiễm sắc thể XY và cơ quan sinh dục nam nằm ẩn. Em lớn lên trong sự hoang mang tột cùng vì không biết mình thực sự là ai. Trải qua rất nhiều đấu tranh nội tâm và cả những cuộc phẫu thuật đau đến mức tưởng như không còn nước mắt để khóc, em bước tiếp với tên gọi Gia Khôi. Giờ đã là sinh viên năm hai đại học, Khôi sống nhẹ nhõm, vững vàng và không còn phải giấu giếm.