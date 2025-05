Mẹ ruột Hoa hậu Hà Kiều Anh: Nữ doanh nhân mạnh mẽ, tuổi xế chiều có hạnh phúc mới bình yên

Mẹ Hoa hậu Hà Kiều Anh quyết định vào TP.HCM lập nghiệp đã vướng phải sự phản đối của người thân. Theo lời kể của Hoa hậu Hà Kiều Anh, ngày mới vào, ông ngoại muốn mẹ con chị phải quay về Hà Nội nên không nhờ ai xin việc cho mẹ. Việc không có, tiền hết nên có cơm ăn là may nói gì đến thịt cá. Năm học lớp 6, khi mẹ nhận may gia công, chị làm "chân phụ may" tích cực. Đến năm lớp 8, chị làm nhang, bán bún bò giúp bác họ để kiếm tiền mua sách. Dù gặp quá nhiều vất vả nhưng cũng không làm tình cảm của 2 mẹ con phai nhạt. Họ nương tựa và bao dung nhau từ những điều nhỏ nhất. Năm 1992, khi Hà Kiều Anh xin phép đi thi hoa hậu, bà ra sức ngăn cản. Nhưng biết không thể cản được con, bà đành ngậm ngùi vay mượn tiền bạc từ bạn bè để lo cho con. Số tiền thưởng của tân hoa hậu năm đó, thay vì được dùng để hưởng thụ, mẹ con Hà Kiều Anh lại đem đi trang trải nợ nần.