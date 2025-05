Hai mẹ con tắm nắng để bổ sung vitamin D và bơi lội cùng nhau. Sau đó, Giáng My sẽ đệm đàn cho mẹ hát “để máu huyết lưu thông”, chị viết đầy dí dỏm. “Những ngày sống chậm bên mẹ tràn ngập ý nghĩa”, Giáng My nói. Nhờ được chăm sóc khoa học nên mẹ ruột Hoa hậu Giáng My giữ được sức khỏe cùng tinh thần minh mẫn.