Mẹ ruột Chris Rock 'mắng' Will Smith xin lỗi không chân thành

Ngày hôm qua, tờ The Indian Express đưa tin Will Smith đã xuất hiện tại sân bay Kalina nằm ở Mumbai, Ấn Độ. Giới săn tin đã chụp được hình ảnh tài tử Hollywood tại đây. Ngôi sao của King Richard ăn mặc giản dị và vui vẻ vẫy tay chào người hâm mộ, truyền thông tại Ấn Độ.

Bà cho biết, bản thân không nghĩ rằng lời xin lỗi mà Will Smith đăng lên tài khoản Instagram là chân thành.

"Lệnh cấm đó thì có ý nghĩa gì, thậm chí anh ta còn không tới Oscar đều đặn hàng năm. Tuy nhiên, tôi không cho rằng Viện Hàn lâm tước đi giải thưởng của Will Smith là sáng suốt. Điều tôi muốn nhấn mạnh, chính là sự tự hào về phản ứng của con trai tôi trước sự cố", mẹ ruột Chris Rock chia sẻ.

Dù mục đích chuyến đi của Will Smith không được công khai, The Indian Express dự đoán tài tử Hollywood tới Ấn Độ để gặp gỡ thiền sư Sadhguru. Will Smith nhận mình là một trong các tín đồ của Sadhguru.

Từ sau lễ trao giải Oscar 2022, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước công chúng. Nhiều đồng nghiệp lo lắng nam diễn viên không chịu được áp lực của truyền thông và những án phạt liên tiếp dành cho anh.

Các chuyên gia truyền thông thế giới còn nhận định, sự nghiệp của Will Smith được xem là sụp đổ dù anh mới giành giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc.

Theo Dân Việt