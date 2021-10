Mẹ ốm nặng, tôi mở két lấy sổ tiết kiệm đi rút tiền chữa bệnh cho bà thì vợ gọi lại nói những điều khiến tôi ớn lạnh

Tôi trách vợ máu lạnh và tàn nhẫn thì cô ấy bảo tất cả vì nghĩ cho con cái mà thôi. Chứ nếu có một mình cô ấy thì thế nào chẳng được. Tôi cho rằng đó chỉ là một phần lý do. Phần nữa là do mẹ tôi đối xử khắc khe với vợ nên cô ấy không sẵn lòng hi sinh vì bà.

Tôi còn em trai, bây giờ hai anh em nhà tôi có nên vay mượn tiền chữa bệnh cho mẹ còn để số tiền đó cho vợ tôi nuôi con hay không? Hay là cứ lấy tiền cứu mẹ trước, rồi lại làm ăn tiết kiệm nuôi con?

Theo Trí Thức Trẻ