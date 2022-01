Mẹ nữ sinh lớp 7 bị bạn học đánh hội đồng phẫn nộ, không chấp nhận hòa giải

Không dừng lại ở đó, nhóm này còn kéo theo 4 người được cho là "giang hồ" đến tận nhà nữ sinh để gây rối, đôi co với phụ huynh.

Ngày 19/1, trả lời VTC News, chị Linh Nguyễn cho biết, có 3 học sinh cùng trường tham gia đánh con chị, nhưng sau đó 1 học sinh được can ra.

Hiện chị đã làm đơn gửi công an xã (địa phương nơi cư trú) và nhờ công an vào cuộc điều tra. Phía công an đã tiếp nhận đơn và đang vào cuộc để xác minh danh tính các học sinh đánh con chị; đồng thời điều tra, xác minh những người liên quan vụ việc.

“Tôi đã gửi tường trình với công an xã, hiện công an đang điều tra chứ chưa thấy gọi tôi lên làm việc, họ nói khi có kết quả điều tra sẽ làm việc lại với tôi”, chị Linh Nguyễn nói.