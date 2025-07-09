Clip

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk

07/09/2025 16:07
Mùa nước cạn về trên những vùng biển Nhơn Lý (Gia Lai) và Hòn Yến (Đắk Lắk), hé mở ra một thế giới san hô diệu kỳ, nơi lưu giữ vẻ đẹp của đại dương cần bảo tồn.

Một số hình ảnh về san hô tại làng chài Nhơn Lý.

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 1

Vào mùa nước cạn, khu vườn mang vẻ đẹp huyền bí giữa lòng đại dương của hai vùng biển Nhơn Lý (Gia Lai) và Hòn Yến (Đắk Lắk) phát lộ. Những rặng san hô rực rỡ sắc màu, đàn cá tung tăng bơi lượn và một hệ sinh thái sống động đẹp như một bức tranh.

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 2

Làng chài Nhơn Lý (thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) từ lâu đã là điểm đến yêu thích của những người đam mê khám phá và hòa mình vào thiên nhiên. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những dải núi đá hoang sơ, những bãi cát trắng mịn mà còn sở hữu một hệ sinh thái biển vô cùng phong phú.

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 3

Dưới làn nước trong xanh, những rặng san hô ở Nhơn Lý đã trở thành một biểu tượng, một niềm tự hào của người dân xứ này.

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 4

Để đến được với những rạn san hô, du khách thường đi bộ hoặc qua một hành trình bằng thuyền ra khu vực Bãi Dứa, Hòn Sẹo. San hô tại hai địa điểm trên đang được địa phương Nhơn Lý bảo tồn và phát triển

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 5

Dưới ánh nắng ban mai, nước biển trong vắt nhìn thấu cả đáy, một hệ sinh thái san hô đa dạng về chủng loại và màu sắc.

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 6

Ánh nắng mùa hè chiếu xuống nền nước trong vắt để lộ toàn bộ cấu trúc san hô độc đáo, khiến từng cụm san hô bừng sáng, tạo nên bức tranh lung linh hiếm có.

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 7

Từ tháng 3 đến tháng 8 trong năm là mùa nước cạn, những rạn san hô tại Nhơn Lý lộ thiên ngay dưới mép nước, tạo nên những thảm hoa rực rỡ.

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 8

Những thảm san hô nguyên vẹn, rực rỡ minh chứng cho hệ sinh thái biển phong phú của vùng biển Nhơn Lý. Và mỗi loài san hô đều có một vai trò riêng.

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 9

Những rặng san hô cứng với hình thù độc đáo, có cả san hô mềm uốn lượn như những dải lụa mềm mại. Màu sắc của chúng vô cùng phong phú: từ xanh lam, vàng cam đến hồng tím, đỏ chói.

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 10

Điều đặc biệt nhất ở Nhơn Lý chính là sự hiện diện của san hô não, một loài san hô quý hiếm có bề mặt lồi lõm giống hệt những nếp gấp của bộ não. Chúng tồn tại hàng trăm năm, chứng kiến bao thăng trầm của đại dương.

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 11

Hiện Nhơn Lý vẫn đang nỗ lực bảo tồn và phát triển cộng thêm ý thức cộng đồng và mỗi du khách để giữ gìn những rạn san hô tuyệt đẹp này.

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 12

Cách Nhơn Lý không xa về phía Nam, Hòn Yến (thuộc xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) sở hữu những cột đá dựng đứng, những tổ yến cheo leo và đặc biệt là một hệ thống san hô mang vẻ đẹp có phần hoang sơ và kỳ bí hơn.

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 13

Để đến Hòn Yến, du khách thường phải di chuyển bằng thuyền thúng hoặc đi bộ trên con đường nối liền đất liền ra đảo khi thủy triều xuống.

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 14

San hô ở Hòn Yến có một đặc trưng riêng vì đều nằm rất nông, chỉ khoảng 0,5 - 1m nước. Chính vì thế, du khách không cần phải lặn sâu mà vẫn có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ vẻ đẹp của chúng.

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 15

Khi thủy triều rút xuống, những rặng san hô nhô lên khỏi mặt nước.

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 16

Những rặng san hô mang hình dáng gạc hươu, tán xòe hay tựa những chiếc đĩa lớn tại Hòn Yến vươn lên mạnh mẽ, tạo thành một khu rừng dưới nước có cảnh quan ấn tượng.

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 17

Hệ sinh thái san hô tại Hòn Yến cũng là nơi trú ngụ, sinh sản và kiếm ăn của hàng nghìn loài sinh vật biển, cân bằng sự đa dạng sinh học.

Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk - 18

Vẻ đẹp của san hô Hòn Yến như "thỏi nam châm" hút khách, nhất là những người đam mê chụp ảnh. Tuy nhiên, chính sự độc đáo này cũng khiến san hô Hòn Yến dễ bị tổn thương khi hiện tại địa danh này đang buông lỏng quản lý. Vị trí san hô cạn, tiếp xúc gần với mặt nước và dễ dàng chạm tay vào khiến chúng đối mặt với nguy cơ bị phá hủy.

Nguyễn Gia - Dũng Nhân

