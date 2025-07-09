Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk

Làng chài Nhơn Lý (thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) từ lâu đã là điểm đến yêu thích của những người đam mê khám phá và hòa mình vào thiên nhiên. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những dải núi đá hoang sơ, những bãi cát trắng mịn mà còn sở hữu một hệ sinh thái biển vô cùng phong phú.