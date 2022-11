Mẹ làm bác sĩ con vẫn ốm liên miên, nguyên nhân thật bất ngờ

Chúng ta thường dành 90% thời gian để sinh hoạt trong nhà nên khả năng tiếp xúc với các chất gây hại rất cao. Trong khi đó, các biện pháp hiện tại mới chỉ tập trung vào việc thu bụi nhìn thấy hoặc bụi mịn bằng các thiết bị hút và lọc bụi.

Vì vậy, bác sĩ Dũng cho rằng, cha mẹ cần cực kỳ quan tâm tới vấn đề này, luôn giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng.

PGS An tư vấn cho mẹ bệnh nhi về nguy cơ ô nhiễm trong chính ngôi nhà mình ảnh hưởng tới sức khoẻ của trẻ.

PGS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt cũng cho biết trong chính căn nhà của mình luôn có nhiều 'thủ phạm' gây bệnh cho trẻ. Ô nhiễm không khí trong nhà thường do bên ngoài xâm nhập vào hoặc được thải ra trong quá trình sinh hoạt hàng ngày.

Mọi người hầu như rất khó cảm nhận được các khí độc hại này mà không hề biết rằng khi tiếp xúc với chúng, con người có thể bị kích ứng, tích tụ trong thời gian lâu dài sẽ gây ra các căn bệnh nghiêm trọng.