Mẹ kiên trì rèn con tự học bằng 4 bước đơn giản, thành tích của con trai thay đổi vượt trội

Tự học là thói quen cần thiết cho trẻ dù ở bất kì lứa tuổi nào. Có tính tự lập, tự giác trong việc học ngay từ nhỏ có thể giúp ích rất nhiều cho con trên con đường học tập tương lai. Vậy làm thế nào để tạo cho bé thói quen này? Dưới đây là những chia sẻ của Kim Ngọc (33 tuổi, sống tại Bình Thuận) mẹ của 2 em bé 8 tuổi và 5 tuổi - một người đã từng có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy con và đã thành công, hy vọng sẽ giúp ích phần nào cho các bậc phụ huynh.

Mình đã tạo thói quen tự học cho con bắt đầu bằng việc đồng hành cùng con học ngôn ngữ thứ 2 là tiếng Anh. Có một câu nói nổi tiếng "To have another language is to possess a second soul" tạm dịch là: "Học thêm ngoại ngữ mới là sở hữu một tâm hồn thứ hai". Ngoại ngữ giúp con có thể đọc được những quyển sách bản gốc mà không cần bản dịch, có thể giao tiếp với người bản ngữ một cách thành thạo, có thể tìm hiểu thêm các kiến thức khác bằng ngôn ngữ tiếng Anh ví dụ như học Lập trình, Vẽ, Khoa học, Địa lý... bằng tiếng Anh.



Bà mẹ trẻ Kim Ngọc.