Mẹ khóc ngất bên con gái 10 tuổi tử vong dưới bánh xe bồn

Thông tin từ lãnh đạo phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy cho biết, vào khoảng 13h20 chiều nay 12/3, xe bồn mang BKS 75C - 11057 do anh Phạm Đình Điệp (SN 1973, trú ở phường An Đông, TP Huế) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành (thị xã Hương Thủy); khi đến gần ngã 3 cầu vượt Thủy Dương thì rẽ phải và va chạm với chiếc xe đạp điện đi cùng chiều bên phải do cháu Lê Ngọc Mai P. (SN 2009, trú ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) điều khiển, chở theo em gái Lê Ngọc Uyên P. (SN 2012) đi học thêm.

Hiện trường vụ tai nạn chết người (Ảnh: Hoàng Hải).