Mẹ kế bạo hành khiến bé gái tử vong có thể đối diện tội danh nặng hơn

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 30/12, Thượng tá Lê Mạnh Hà, phó trưởng phòng tham mưu Công an TPHCM, cho biết, người mẹ kế bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật. Tình tiết tăng nặng của vụ việc là hậu quả nghiêm trọng đã gây ra cho trẻ em.

Vừa qua, dư luận cho rằng đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố về hành vi "Hành hạ người khác" chưa tương xứng với hậu quả gây ra, Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định, trong quá trình điều tra, tùy theo hành vi của người bị khởi tố, cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh tội danh phù hợp với tính chất vụ việc.