Mẹ Jack nói trong họp báo từng tìm đủ cách gửi tiền cho Thiên An, con số là bao nhiêu?

Tại họp báo, mẹ ruột Jack tung bằng chứng Thiên An nhận tiền chu cấp, hỗ trợ nuôi con với số tiền nhiều hơn con số 5 triệu mà cô từng công bố với dư luận

Phía Jack đã tung bằng chứng sao kê lịch sử chuyển khoản ngân hàng tiền chu cấp hàng tháng gửi cho Thiên An nuôi con. Số tiền mà gia đình Jack hỗ trợ Thiên An nuôi con là 5 triệu đồng. Bà Loan chia sẻ Jack còn muốn lập quỹ tiết kiệm cho con, nhưng không thực hiện được vì anh và Thiên An chưa kết hôn, theo Người đưa tin.

Bà Loan cũng cho hay, trước khi Thiên An sinh con, gia đình cô gặp khó khăn tài chính và đi vay mượn tiền của bạn bè. Sau khi biết chuyện, bà đã nhờ người này đưa cho Thiên An 100 triệu để cô xoay sở khó khăn tiền bạc của gia đình.

Trong bản tường trình mà nhân chứng gửi tiền cho Thiên An, viết, người này cho biết gia đình Jack đã nhiều lần gửi cho Thiên An số tiền lần lượt là 10 triệu đồng, 25 triệu đồng, 30 triệu đồng và 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, gia đình bà đã dừng chu cấp vì không được Thiên An công nhận sự giúp đỡ.