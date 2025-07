Mẹ Jack cho rằng Thiên An vờ mang bầu để vào sống chung nhà, nhiều lần đòi tiền chi tiêu?

Mở đầu phần chia sẻ, bà Cẩm Loan gửi một thông điệp đến Thiên An: “Cô biết con dám làm mọi thứ, nhưng cô mong con hãy là một người mẹ thực sự yêu thương con mình. Nếu cuối cùng con làm điều gì tổn hại bản thân rồi đổ hết lên đầu tôi và Tuấn, thì xin con đừng. Chúng tôi chịu quá đủ rồi".

Bà cũng thuật lại mối quan hệ giữa Jack và Thiên An: Cuối tháng 12/2019, Jack rời công ty cũ và bắt đầu ký hợp đồng mới từ tháng 1/2020. Trong ba tháng đầu năm đó, Thiên An thường xuyên tới nhà bà chơi, nhưng chỉ với tư cách là bạn cùng công ty cũ. “Tuấn và An không hề sống chung như nhiều người nghĩ. Một tuần An đến chơi vài lần, nhiều khi còn gặp tôi chứ không gặp Tuấn,” bà khẳng định.

Theo lời bà, trong giai đoạn này, bà từng đồng cảm với Thiên An vì hiểu được những khó khăn Jack đã trải qua. Nhưng đến khoảng tháng 4, Thiên An ngừng đến chơi. Khi hỏi lý do, Jack nói đã phát hiện An tìm hiểu nhiều người khác, không chỉ riêng mình. Bà kể rằng Jack từng đọc được tin nhắn của mẹ An gửi An với nội dung: “Con về ăn cơm với H…, bạn ấy chờ con từ hôm qua tới nay". Khi được hỏi lý do, Thiên An cho biết phải về gặp gỡ để người này giảm chi phí xây nhà cho gia đình.

Ngay thời điểm đó, bà cảm thấy mối quan hệ giữa hai người thực sự có vấn đề. “Sau đó, tôi hỏi Tuấn, con nói không hợp nên không tìm hiểu nữa,” bà cho biết.