Mẹ Hà Nội đẻ thường con nặng 4kg dễ dàng, chia sẻ bí quyết cực hay cho các mẹ ngại sinh mổ

"Mình hạnh phúc lắm vì nguyện vọng sinh thường cũng đạt được. Lúc đi khám nhiều nơi nói rằng con to là chắc chắn sẽ chỉ định mổ. Sinh lần 3 mình đã có kinh nghiệm hơn một chút, có tiêm giảm đau để mẹ có sức rặn đẻ, thêm nữa là học cách hít thở và rặn đẻ người nên cong hình chữ C. Mình tự học trên mạng thôi, hiểu cách làm, và bác sĩ khen mình làm tốt chứng tỏ mình làm đúng cách.

Tuy vậy, bà mẹ trẻ tăng chỉ khoảng 7kg suốt cả thai kỳ. Việc sinh sớm ở tuần thứ 38 là do bác sĩ chỉ định vì sợ con to dễ biến chứng gây nguy hiểm đến sức khỏe của mẹ và bé. Vậy mà bé vẫn đạt cân nặng khá lớn là 4kg.

Nguyện vọng sinh thường mình có trao đổi với bác sĩ ngay khi làm hồ sơ sinh, có tiền sử sinh thai to và kiểm tra sức khoẻ mẹ đủ điều kiện đáp ứng là bác sĩ cho tách ối sinh sớm (trước 9 ngày so với dự sinh). Trộm vía em bé chỉ ăn với ngủ, mọi chỉ số đều tốt, do sinh bé thứ 3 nên mình bị đau dạ con nhiều. Tuy nhiên may mắn mọi thứ đều ổn và hai mẹ con được sớm xuất viện về nhà", chị Thảo tâm sự thêm.

Bóc tách màng ối là một trong những phương pháp khởi phát chuyển dạ (tác động chủ động để tạo ra những cơn co tử cung khi không thể chuyển dạ tự nhiên) được cho là tự nhiên nhất.

Phương pháp này nhằm kích thích sản xuất prostaglandin – hormone giúp các cơn co xuất hiện. Kỹ thuật viên sẽ đưa ngón tay đeo găng vào cổ tử cung, di chuyển ngón tay theo chuyển động tròn và tách màng mỏng kết nối túi ối với thành tử cung.

Bóc tách màng ối là một phương pháp đơn giản nhằm kích thích cơn chuyển dạ thật. Phương pháp này thậm chí còn được chỉ định không vì các lý do y khoa đặc biệt nào, mà đơn giản chỉ vì ngày dự sinh đang quá gần. Mặc dù vậy phương pháp can thiệp này vẫn chứa những rủi ro nhất định.

