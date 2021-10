Mẹ Hà Nội bầu bí ăn ít mà sinh con cân nặng "khủng" - hội chị em đổ xô vào "xin vía"

Bé trộm vía rất ngoan ngoãn, ăn no là nằm ngủ ngon lành.

Chia sẻ thêm về con gái của mình, chị Ngoan vẫn cảm thấy vô cùng xúc động và nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc lúc con chào đời: "Đối với mình chuyện cân nặng cũng chỉ là một phần mà thôi, may mắn bác sĩ cũng bảo trộm vía con to nên cần phải mổ chủ động như vậy để đảm bảo an toàn. Cả mình và gia đình chỉ mong con gái khỏe mạnh, bình an là điều may mắn lớn nhất rồi".

Trông em bé Min kháu khỉnh, trắng trẻo và đáng yêu quá phải không các mẹ. Ai cũng khen bé mới sinh ra nhưng trông như đã được vài tháng tuổi với vẻ ngoài bụ bẫm và các đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng. Thế nhưng, với các mẹ đang bầu bí hoặc sinh bé ra nhẹ cân thì cũng đừng buồn nhé, dù cân nặng của bé có ra sao thì điều quan trọng nhất vẫn là con yêu khỏe mạnh, phát triển tốt, sinh ra đủ ngày đủ tháng phải không nào?

Theo Nhịp Sống Việt