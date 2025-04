Mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm: Đáng thương 2 đứa con còn đi học

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bích Tâm – cô ruột của các cháu bé cho biết sự việc xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các cháu, nhất là cháu đầu năm nay học lớp 11 đã đủ lớn để hiểu hết mọi việc. Từ trước khi công an công bố thông tin bà Ty Na sát hại con ruột, cháu đã rất buồn, cứ ở trong phòng đóng cửa lại, không muốn tiếp xúc với ai.

Bà Tâm cho biết mẹ cháu ít quan tâm nên trong quá trình đi học, cháu phải đi làm thêm để kiếm tiền tiêu xài, nộp học phí.

Trước đó, tối 5-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Na trong thời gian 4 tháng để điều tra về tội giết người.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, vụ án mạng đã xảy ra vào đầu năm 2023. Vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.