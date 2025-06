Mẹ già 95 tuổi và con trai doanh nhân hơn 10 năm kiện nhau đòi 7 lô đất

Tháng 8/2024, sau gần 10 năm giải quyết, TAND TPHCM tuyên toàn bộ 7 lô đất và xưởng may Hoàng Long thuộc sở hữu vợ chồng ông Hoàng. Bà N. được ghi nhận có công đứng tên hộ, được thanh toán hơn 3,4 tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân L (em trai ông Hoàng) được chia 10% giá trị cơ sở kinh doanh. Cùng với bản án, ông Hoàng tự nguyện tặng thêm em trai một lô đất trị giá 8 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm cũng xác định, suốt 20 năm qua, những người thuê mặt bằng trên 7 lô đất tranh chấp đều giao dịch, trả tiền thuê mặt bằng cho vợ chồng ông Hoàng.

Không đồng tình với phán quyết của cấp sơ thẩm, bà N. kháng cáo toàn bộ bản án. Theo bà N. cơ sở may Hoàng Long do các thành viên trong gia đình bà cùng gây dựng và số tiền lãi từ cơ sở may này bà dùng để mua 7 lô đất quanh khu vực chợ Hạnh Thông Tây.