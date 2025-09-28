Mẹ Đức Phúc lên tiếng về tranh cãi của con trai

Chiến thắng tại Intervision 2025 được tổ chức tại Nga trở thành cột mốc mới trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của Đức Phúc. Nam ca sĩ đã trở về Việt Nam để ăn mừng chiến thắng cùng với gia đình và người hâm mộ. Bố mẹ của Đức Phúc cũng trực tiếp có mặt ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) để chào con trai. Mẹ của Đức Phúc - bà Hồng Yến cho biết rất hạnh phúc, tự hào khi chứng kiến con đạt thành công mới trong sự nghiệp.

Cụ thể, mẹ Đức Phúc cho biết từng lo sợ, hồi hộp khi con trai ra sân khấu quốc tế nhưng những gì nam ca sĩ thể hiện vượt cả sức mong đợi. Bà Hồng Yến nói: "Từ khi bạn ấy sang bên đó thi thì không có nhiều thời gian gọi về cho gia đình, nên cả nhà ai cũng nhớ bạn ấy. Trong tiết mục biểu diễn tại Intervision, hình ảnh đội nón lá, cây tre xuất hiện khiến tôi vô cùng xúc động. Tất nhiên là tôi lo lắng chứ, vì đây là lần đầu tiên con đi thi đấu quốc tế. Lúc đó tôi còn nói với chồng rằng sân khấu hoành tráng thế này, không biết con có hát được không. Mọi người tin tưởng, chọn con mình đại diện đi thi nên áp lực rất lớn. Mặc dù tôi biết con từng có kinh nghiệm sân khấu, nhưng đây là sân khấu quy tụ hơn 20 quốc gia lại diễn ra ở nước ngoài nên tôi không khỏi lo lắng".

Mẹ Đức Phúc thể hiện sự biết ơn, tri ân khi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ca sĩ Mỹ Tâm là những người đã dìu dắt, ủng hộ con trong hành trình sự nghiệp. Bà Hồng Yến cho biết Đức Phúc là người rất chân thành, luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của người khác dù chuyện gì xảy ra. "Gia đình thì không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi chỉ đứng phía sau, ủng hộ và tin tưởng. Con kín tiếng, ít chia sẻ, nhưng càng ngày càng tự lập, trưởng thành.

Từ khi 18 tuổi tham gia Giọng hát Việt, mọi quyết định con đều tự chịu trách nhiệm. Bố mẹ chỉ góp ý, còn lại luôn để con thoải mái theo đuổi ước mơ.Trước mỗi lần thi, Phúc ít nói, cứ lên xe là cắm đầu làm việc, không chia sẻ gì nhiều. Nhưng gia đình tin tưởng tuyệt đối, để con toàn quyền quyết định con đường của mình", mẹ Đức Phúc nói.