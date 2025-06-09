Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn

Từ lâu, việc chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 đã trở thành nét đẹp truyền thống của nhiều gia đình Việt. Không chỉ mang ý nghĩa tri ân, báo hiếu, mâm cỗ còn gửi gắm thông điệp về sự thanh tịnh, bình yên và gắn kết.

Dậy từ sáng sớm làm cỗ

Chị Đào Thị Lý (38 tuổi, Hà Nội) tâm niệm, Rằm tháng 7 là một trong những dịp lễ quan trọng của người Việt, là lúc con cháu tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

“Năm nào cũng vậy, cứ đến Rằm là tôi chuẩn bị mâm cơm đầy đặn để thắp hương. Đây không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là dịp để các thành viên quây quần, thắt chặt tình cảm”, chị chia sẻ.

Mâm cỗ Rằm tháng 7 do chị Lý chuẩn bị. Ảnh: NVCC

Để có mâm cỗ trọn vẹn, chị thường lên thực đơn và đi chợ từ hôm trước. Rau, củ, thịt, cá đều được sơ chế sẵn, sáng hôm sau chỉ việc bật bếp nấu nướng và bày biện. Thế nhưng, để chuẩn bị đủ 8 món mặn, 4 món phụ và một bát canh, chị phải dậy từ 5h sáng, dành trọn 4 tiếng trong gian bếp.

Các món cơ bản trong mâm cỗ năm nay gồm chim quay, cua biển, canh măng chân giò, xôi, lạc,... Tất cả đều được bày biện tươm tất.