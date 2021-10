Mê đắm cảnh đẹp làng chài An Hải ở xứ "Hoa vàng trên cỏ xanh"

Cách trung tâm TP Tuy Hòa chừng 25 km đi về hướng Bắc, làng chài An Hải thuộc thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An (Phú Yên).

Trục đường đi làng chài An Hải, du khách có thể ghé thăm nhiều thắng cảnh nổi tiếng khác ở Phú Yên như danh thắng Gành Đá Đĩa (cách khoảng 10km), ngọn đồi đầy thơ mộng trong phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" tại Bãi Xép (cách khoảng 8 km), nhà thờ cổ Mằng Lăng (cách khoảng 20km) và danh thắng Quốc gia Hòn Yến (cách khoảng 12km).

Làng chài An Hải được thiên nhiên ban tặng một cảnh sắc yên ả, thanh bình, dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Dân trí ghi lại được: