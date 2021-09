Mẹ con Võ Hạ Trâm 'chính thức đoàn kết' sau 'n' lần nổi quạu

Your browser does not support the video tag.

Clip trò chuyện của Võ Hạ Trâm và ái nữ.



Một loạt biểu cảm "rất quạu" của cô bé trước đó.

Ngày 12/7, Võ Hạ Trâm hạ sinh con gái đầu lòng cho chồng Ấn Độ. Tên thật của bé cũng được hé lộ là Chaudhary Vaishali Tây Phương, tên thân mật là Moon.