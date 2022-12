Mẹ chồng yêu cầu mỗi tháng đóng 10 triệu, sau khi biết số tiền chị dâu đưa cho bà, tôi quyết định ra ở riêng

Do chưa có điều kiện ra ở riêng nên chúng tôi ở chung với mẹ chồng. Hàng tháng, bà bảo chúng tôi đóng góp 10 triệu làm phí sinh hoạt trong nhà. Tôi thấy cũng hợp lý nên không lý kiến gì. Cuộc sống gia đình diễn ra vui vẻ nhưng có điều mẹ chồng rất hay bắt chúng tôi phải chi tiền. Ngoài khoản đóng góp cố định, đụng mua sắm gì hay có công to việc lớn, bà lại bảo chồng tôi đưa tiền. Đã thế mẹ chồng còn hay kêu than bóng gió không đủ chi tiêu để vợ chồng tôi phải đóng thêm. Đôi lúc tôi không hài lòng nhưng chồng khuyên bảo, dẫu sao đó cũng là bổn phận của con cái.

Tôi với chị dâu có mối quan hệ hài hòa. Thường khi không có việc gì làm, tôi sẽ hẹn chị ra ngoài dạo chơi, đi cà phê hay cùng tập thể dục với nhau. Cách đây mất ngày tôi với chị ngồi trò chuyện rất lâu. Bỗng dưng chị nói rằng mẹ chồng mỗi tháng chị bảo chị đưa 1 triệu tiền ăn, tiền còn lại thì giữ lấy tiết kiệm sau này sinh nở còn có khoản để chi tiêu.