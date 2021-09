Mẹ chồng thuộc 3 con giáp này, con dâu sống chung được "cưng như trứng hứng như hoa", càng thân thiết sẽ càng đem lại may mắn cho nhau

Điều đặc biệt, mẹ chồng tuổi Mùi đa phần khá trẻ trung, năng động, không thích dựa dẫm vào các con. Hậu vận của những người tuổi Mùi là được hưởng mọi thứ sung túc do họ tự tạo ra từ thời còn trẻ. Vì vậy, bước vào giai đoạn hậu vận, họ rất thoải mái, biết làm bạn với con dâu, và yêu thương cháu nhỏ. Nhìn chung, con dâu nào có mẹ chồng tuổi Mùi thì phải cảm thấy vô cùng may mắn.

Tuổi Thìn







Trời sinh những người tuổi Thìn mang số mệnh của Rồng, họ thường mưu cầu cuộc sống giàu có quyền lực và không ngừng nỗ lực, cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Thìn là người hiểu chuyện và dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Dù giàu có hay khó khăn, phụ nữ tuổi Thìn vẫn sống rất thoải mái, phóng khoáng, họ không bao giờ tính toán thiệt hơn mà luôn nhiệt tình, làm việc hết khả năng, nhờ vậy mà trong cuộc sống luôn gặp được nhiều may mắn.

Nhiều người sợ rằng, mẹ chồng tuổi Thìn là những người khó tính khi về già nhưng trên thực tế họ lại dễ chịu hơn bao giờ hết. Nếu con dâu nào có mẹ chồng tuổi Thìn thì phải cảm thấy may mắn, vì họ không những giàu có thoải mái, mà còn biết cưng chiều những người xung quanh. Đặc biệt, nếu gặp con dâu ngoan ngoãn, biết điều thì họ lại càng yêu thương hơn, thậm chí thương hơn con ruột.

Mẹ chồng tuổi Thìn càng lớn tuổi càng không quá soi xét tiểu tiết, cái họ muốn mưu cầu chính là niềm vui và hạnh phúc. Vì vậy, nếu con dâu mở lòng với mẹ chồng tuổi Thìn thì chắc chắn không bao giờ thiệt thòi, ngược lại cuộc sống còn viên mãn thăng hoa, mẹ chồng tuổi Thìn sẽ yêu thương hết mình, muốn gì cũng chiều.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Theo Pháp luật và bạn đọc