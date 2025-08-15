Mẹ chồng theo dõi con dâu và sự thật khiến cả nhà chết lặng

Chồng tôi hiền lành, chiều vợ, nhưng lại khá nhu nhược trước mẹ. Còn mẹ chồng thì nổi tiếng trong họ vì tính “soi từng li từng tí”, nhất là chuyện dâu con.

Tôi làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Công việc buộc tôi phải giao tiếp nhiều, đặc biệt là buổi tối hoặc cuối tuần. Chồng hiểu và thông cảm, nhưng mẹ chồng thì không. Mỗi lần thấy tôi mặc váy đẹp, trang điểm, bà lại buông một câu châm chọc: Làm gì mà thơm tho như đi hẹn hò vậy? Công việc gì mà về nhà lúc 10 giờ đêm...

Ban đầu tôi bỏ qua, nhưng rồi những câu nói ấy ngày một nhiều, kèm ánh mắt dò xét. Tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn.

Khoảng đầu năm nay, tôi để ý bà biết rất rõ lịch trình của tôi, kể cả những chi tiết mà chỉ đồng nghiệp mới nắm. Ví dụ, tôi vừa tan một cuộc hẹn ở quán cà phê X thì về nhà bà đã hỏi: “Ngon không con, cà phê ở X?”, kèm một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi hỏi sao bà biết, bà chỉ cười: “Mẹ nghe người quen nói thôi”.