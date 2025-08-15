Mẹ chồng theo dõi con dâu và sự thật khiến cả nhà chết lặng

Chồng tôi hiền lành, chiều vợ, nhưng lại khá nhu nhược trước mẹ. Còn mẹ chồng thì nổi tiếng trong họ vì tính “soi từng li từng tí”, nhất là chuyện dâu con.
Tôi làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Công việc buộc tôi phải giao tiếp nhiều, đặc biệt là buổi tối hoặc cuối tuần. Chồng hiểu và thông cảm, nhưng mẹ chồng thì không. Mỗi lần thấy tôi mặc váy đẹp, trang điểm, bà lại buông một câu châm chọc: Làm gì mà thơm tho như đi hẹn hò vậy? Công việc gì mà về nhà lúc 10 giờ đêm...
Ban đầu tôi bỏ qua, nhưng rồi những câu nói ấy ngày một nhiều, kèm ánh mắt dò xét. Tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
Khoảng đầu năm nay, tôi để ý bà biết rất rõ lịch trình của tôi, kể cả những chi tiết mà chỉ đồng nghiệp mới nắm. Ví dụ, tôi vừa tan một cuộc hẹn ở quán cà phê X thì về nhà bà đã hỏi: “Ngon không con, cà phê ở X?”, kèm một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi hỏi sao bà biết, bà chỉ cười: “Mẹ nghe người quen nói thôi”.
Tôi bắt đầu nghi ngờ bà đang theo dõi mình. Nhưng tôi không muốn làm lớn chuyện, cho tới một tối tháng 5.
Hôm đó, chồng gọi điện giục tôi về ăn cơm vì nhà có khách. Vừa bước vào phòng khách, tôi thấy trên bàn là một tập ảnh dày, cạnh đó là chiếc USB. Mẹ chồng ngồi thẳng lưng, mắt lạnh như băng.
Con giải thích đi, đây là gì - bà hỏi tôi.
Trong ảnh là tôi ngồi trong một quán cà phê sang trọng, đối diện một người đàn ông hơn tôi tầm 20 tuổi. Trong vài tấm, ông ấy khẽ chạm tay vào tôi. Một đoạn video trong USB cho thấy tôi cùng ông ấy bước vào một căn hộ chung cư, ở đó khoảng 3 tiếng mới ra.
Không khí nặng trĩu. Chồng tôi im lặng, chờ câu trả lời.
Tôi hít một hơi thật sâu: Con không nghĩ con làm sai gì đến mức mẹ phải thuê người theo dõi con như vậy. Mẹ luôn nghĩ mẹ đúng, nhưng lần này, mẹ sai quá rồi. Người đàn ông đó dĩ nhiên không phải là tình nhân hay bồ bịch của con. Ông ấy là luật sư riêng của bố mẹ con. Chúng con gặp nhau để bàn chuyện chia tài sản.
Mẹ chồng nhíu mày: Chia tài sản gì?
Tôi nhìn thẳng vào bà: Bố con vừa mất ở nước ngoài, để lại số tiền và đất trị giá gần 30 tỷ. Luật sư tới giúp con hoàn tất thủ tục. Hôm ở căn hộ là nơi ký hợp đồng và chuyển giấy tờ, vì đó là văn phòng riêng của ông ấy.
Cả nhà chết lặng. Tôi tiếp tục, giọng lạnh hơn: Ban đầu, con định chia cho chồng con một phần để hai vợ chồng cùng đầu tư. Nhưng bây giờ con sẽ suy nghĩ lại.
Bà tái mặt, lắp bắp: Mẹ… mẹ chỉ lo cho gia đình, lo cho hạnh phúc của các con.
Tôi nghe tới đó mà bật cười chua chát. Mẹ à, hạnh phúc của chúng con chính là được tự do. Hạnh phúc của chúng con chính là không bao giờ bị bố mẹ xen vào từng chút chuyện đấy. Chúng con đã ngoài 30 tuổi rồi, mẹ định can thiệp vào cuộc sống của chúng con tới bao giờ? Mẹ nghĩ là mẹ đang thương chúng con, lo cho chúng con ư? Thực chất là mẹ chỉ thương bản thân mẹ, chỉ lo bản thân mẹ thiệt thòi, lo con trai mẹ bị cắm sừng mà thôi. Những việc nhân danh tình thương của mẹ chỉ khiến con thấy ngột ngạt, mệt mỏi và kiệt sức. Con không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này nữa.
Sau một tràng dài tuôn trong bức xúc của tôi, mẹ chồng tôi lần đầu biết... im lặng.
Tôi nhìn sang chồng: Anh cũng biết, niềm tin một khi đã mất thì khó mà lấy lại.
Tối hôm đó, tôi thu xếp đồ, về nhà mẹ đẻ. Tôi vẫn kính trọng mẹ chồng vì bà nuôi dưỡng chồng tôi nên người. Nhưng kể từ giây phút bà biến tôi thành “nghi phạm” trong chính ngôi nhà mình, mọi thứ đã không còn như trước.
Hiện tại, chồng tôi vẫn đang kiếm cớ làm lành với tôi. Tôi cũng không muốn cắt đứt với chồng. Nhưng nghĩ lại những gì mẹ chồng làm với tôi, tôi khó mà tha thứ. Nếu bố mẹ đẻ tôi không để lại cho tôi món tiền lớn, thì có lẽ, người ra đường và bẽ bàng chính là tôi.
Tôi đang nghĩ đến phương án cho chồng 1 cơ hội hàn gắn. Với điều kiện chúng tôi mua nhà ở riêng - bằng tiền của tôi, căn hộ mới sẽ đứng tên tôi, anh phải viết giấy từ chối tài sản. Còn nếu anh không đồng ý, tôi đành chấm dứt cuộc hôn nhân này. Mọi người thấy tôi làm như vậy có ổn không?