Mẹ chồng giữ hộ 100 triệu mừng cưới, con dâu hối hận khi nhận lại sau 2 năm

Tôi và chồng kết hôn năm 2023. Đám cưới tổ chức khá to, họ hàng và quan khách hai bên đông nên sau tiệc, vợ chồng tôi ngồi bóc phong bì, gom lại được khoản tiền mừng gần 200 triệu đồng.

Vốn là “tay hòm chìa khóa” trong nhà, mẹ chồng khi ấy chủ động đề nghị giữ hộ số tiền mừng cưới, nói rằng khi nào vợ chồng cần thì cứ báo trước để bà đưa lại.

Thấy vẻ mặt tôi có chút khó xử, chồng nói khéo với mẹ rằng để hai vợ chồng bàn bạc với nhau rồi báo mẹ sau.

Sau 1 đêm suy nghĩ, tôi quyết định gửi mẹ chồng giữ hộ 1 nửa số tiền là 100 triệu. Số còn lại, 2 vợ chồng đem gửi tiết kiệm và giữ lại 1 khoản nhỏ, phòng có việc cần chi tiêu.