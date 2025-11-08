Mẹ chồng chiều hết mực, con dâu Gen Z vẫn đòi ở riêng

Từ ngày có con dâu, căn hộ của chị Tuyền như có sinh khí lên hẳn. Mỗi sáng, chị Tuyền tất tả đi chợ từ sớm, tranh thủ mua thực phẩm tươi ngon về chế biến món ăn cho cả nhà.

Chị luôn tôn trọng không gian riêng tư của vợ chồng con trai - Ảnh: Freepik

Hàng xóm thấy chị Tuyền có con dâu mà vẫn xách giỏ đi chợ, liền hỏi sao không chia việc cho con dâu làm. Chiều con quá như vậy chẳng phải nó “được đằng chân lân đằng đầu” sao?

Chị Tuyền thương đứa con dâu tuổi Gen Z như con gái, nên chẳng nghĩ ngợi gì. Chị gom hết việc về phần mình, từ nấu nướng, giặt quần áo, quét dọn… Đằng nào chị cũng đến tuổi hưu, rảnh tay rảnh chân cũng chán. Có việc làm lại thấy mình ý nghĩa hơn.

Con trai với con dâu chị đều đi làm công sở cả ngày rồi, công việc cũng nặng đầu óc chứ chẳng nhàn nhã gì nên chị làm hết việc nhà cho chúng là hợp lý.

2 đứa mỗi sáng đều dùng bữa ở nhà trước khi đi làm. Những món chị nấu rất hợp khẩu vị cả 2, chị cũng chịu khó đổi món liên tục để bữa sáng của các con ngon miệng. Ăn uống có chất, lành mạnh thì mới đủ năng lượng cho cả ngày làm việc. Vậy nên chỉ cần thấy 2 con ăn ngon miệng là chị vui rồi.

Mà kỳ thực, ai than việc chợ búa, bếp núc là gánh nặng, mệt mỏi chứ với chị Tuyền thì không. Ngày trước, khi chỉ có 2 mẹ con, chị còn thấy khó mua đồ. Mẹ con chị ăn rất ít, có những món mua nhiều thì ăn không hết, mua ít quá chế biến lại lỏng lẻo không ngon.

Như món cá lóc, cá diêu hồng kho mà mẹ con chị rất thích, chị để ý thấy cứ phải mua con cá to, vừa chắc thịt mà cá mỡ màng, nồi kho chỉ cần nêm ít gia vị vẫn sánh sệt vị ngọt tự nhiên từ cá, ăn rất bắt cơm.

Giờ có thêm con dâu, con trai chị cũng ăn nhiều hơn lên. Nhìn những lát cá nở thịt sôi ùng ục trên bếp, nước ngọt từ mỡ cá quyện sánh vào nhau là đã thấy thèm cơm rồi. Cả món canh, xào cũng vậy.

May mắn là vợ chồng con trai chị Tuyền đi làm gần nhà, nên trưa nào cũng về ăn cơm nhà. Ăn xong chẳng phải dọn dẹp gì, chúng tranh thủ chợp mắt chút rồi đi làm tiếp. Ngày 3 bữa cơm nhà như vậy, chị Tuyền vẫn vui vẻ nấu mà chẳng hề thấy mệt mỏi.

Vậy mà, một buổi sáng Chủ nhật, đột nhiên con dâu nói có chuyện muốn thưa với mẹ. Chị Tuyền nhìn nét mặt thằng con trai cứ cúi gằm ngồi bên cạnh vợ, chẳng thể đoán ra có chuyện gì.

Con dâu chị vốn thẳng tính, cô vào đề luôn rằng muốn xin mẹ ra riêng. Chị Tuyền chưng hửng đến ngỡ ngàng. Chưa khi nào chị nghĩ đến tình huống này. Chị chỉ có cậu con trai duy nhất, thương yêu, chiều chuộng hết mực, làm sao có thể nghĩ đến việc không sống cùng con trai, kể cả khi nó đã lấy vợ. Căn nhà của chị không phải quá khang trang nhưng vẫn có 2 phòng, 1 phòng cho 2 vợ chồng và 1 phòng của chị.

Chị Tuyền hiểu tâm lý của vợ chồng mới cưới, nên không làm phiền gì gây ảnh hưởng đến không gian riêng tư của con. Nhiều lần, chị còn nghe con dâu thủ thỉ rằng ở nhà chồng mà còn thoải mái hơn ở nhà cô ấy. Vì ngay cả mẹ ruột cũng chẳng chiều chuộng cô ấy như mẹ chồng.

Vậy thì vì cớ gì hôm nay con dâu chị ngồi đây để xin được ra riêng? Chị Tuyền nhìn sang con trai, cậu vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

Hôm sau, chị Tuyền hỏi mãi, Hải mới chia sẻ rằng vợ còn trẻ, nên cũng thích ăn hàng quán, hoặc tụ tập bạn bè, nhưng ngày 3 bữa mẹ chồng đều chờ cơm như vậy khiến cô ấy chẳng thể đi đâu. Chị Tuyền nghe xong càng ngỡ ngàng. Vậy mà suốt mấy ngày qua chị nghĩ ngợi mãi, không biết có việc gì gây hiểu lầm để con dâu đòi ra riêng, hóa ra chính sự chăm sóc chu đáo của chị vô tình khiến con cảm thấy bị gò bó, muốn thoát ra.

Chị Tuyền chia sẻ với người bạn tên Hằng. Chị Hằng cũng có con dâu ở tuổi gen Z nên nói ngay: “Đám trẻ bây giờ khác lắm. Nhiều khi mình cứ nghĩ thấu hiểu được chúng, những gì mình làm cho chúng, tưởng là tốt, nhưng trong suy nghĩ của chúng lại là phiền phức, gây áp lực…”.

Tối hôm đó, chị Tuyền ngồi nói chuyện với vợ chồng Hải. Chị đưa ý kiến của mình, rồi lắng nghe ý kiến của 2 con. Cứ như vậy, từng khúc mắc dần được tháo gỡ. Việc giảm số bữa cơm nhà để ra ngoài ăn hàng cho thoải mái là chuyện đâu có khó khăn gì với chị Tuyền. Chị luôn muốn là bà mẹ chồng hiện đại, thoải mái...

Con dâu gen Z của chị Tuyền rút lại lời xin ra ngoài thuê nhà ở riêng. Cô hứa với chị Tuyền từ nay gặp bất cứ vướng mắc nào cũng sẽ trình bày, để mong được mẹ cảm thông…

Chị Tuyền nhẹ lòng hẳn. Chị tin mọi vấn đề trong các mối quan hệ đều có thể giải quyết nếu cùng ngồi lại với nhau, nói chuyện trên tinh thần xây dựng.