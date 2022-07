Mẹ chồng Ấn Độ chăm Võ Hạ Trâm, dân mạng: 'Khác gì mẹ ruột'

Mới đây, Võ Hạ Trâm chia sẻ đoạn clip ngắn trên trang cá nhân, ghi lại cảnh được mẹ chồng Ấn Độ chăm sóc.

Trong clip, mẹ chồng ngoại quốc tỉ mỉ bôi thuốc lên những vị trí da bị muỗi đốt của Võ Hạ Trâm. Hành động của bà khiến nữ ca sĩ không khỏi xúc động, hạnh phúc.