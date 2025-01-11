Mẹ chia sẻ bất lực khi con gái lớp 8 'vượt rào' với bạn trai, 700 ý kiến đồng cảm

Khi “cấm đoán” trở thành một sai lầm chết người

Mới đây, chia sẻ trên diễn đàn dành cho phụ huynh ở Hà Nội, một bà mẹ cho biết đã phát hiện con gái lớp 8 đi quá giới hạn với bạn trai đang học lớp 11 dù mình đã dùng đủ mọi cách cấm cản.

“Tôi đã nhiều lần bật khóc vì bất lực với con. Thật sự không biết phải làm thế nào”, chị chia sẻ. Tâm sự của phụ huynh này đã nhận tới hơn 700 ý kiến trao đổi, chia sẻ đồng cảm. Dưới bài viết, không ít cha mẹ cho hay họ cũng từng hoặc đang rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Có người kể con gái mới học lớp 7 nhưng đã yêu say đắm một bạn nam hơn tuổi. Có người mẹ sốc khi phát hiện con gái tuổi teen đã chủ động “vượt rào”. “Tôi sợ con tổn thương, sợ mất con nhưng không biết bắt đầu từ đâu để kéo con ra khỏi mối quan hệ đó”, một người mẹ viết.

Báo cáo Bản đồ Teenyeeu - câu hỏi từ cha mẹ và cộng đồng 2025 của Trung tâm Trẻ em và Phát triển, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho thấy, các vấn đề về “Nhận thức giới và hành vi tình dục” là một trong những chủ đề gây “sốc” và hoang mang nhất cho phụ huynh. Các câu hỏi tập trung vào việc con tò mò về tình dục, xem phim nóng, “yêu sớm”, các biểu hiện thuộc cộng đồng LGBTQ+.