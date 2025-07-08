Mẹ Brad Pitt qua đời

Ngày 6/8, Sydney Pitt, con gái Doug Pitt - em trai Brad Pitt, xác nhận bà Jane Etta Pitt đã qua đời ở tuổi 84.

Cô chia sẻ nhiều bức ảnh về bà nội kèm theo thông điệp bày tỏ sự tiếc thương: “Bà Jane Etta yêu quý của cháu, chúng cháu vẫn chưa sẵn sàng để bà ra đi. Nhưng việc biết rằng cuối cùng bà cũng được tự do ca hát, nhảy múa và vẽ tranh trở lại khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn một chút.

Nếu biết bà, mọi người sẽ biết bà có trái tim nhân hậu. Bà luôn quan tâm sâu sắc đến tất cả mọi người và mọi thứ mà không hề nề hà… Tôi không biết chúng tôi phải bước tiếp như thế nào mà không có bà bên cạnh. Tôi biết bà vẫn ở đây, trong từng nét vẽ, từng cử chỉ ân cần, từng chú chim ruồi. Bà là tình yêu thương thuần khiết nhất. Chúng tôi thực sự may mắn khi có được tình yêu thương của bà trong quá trình trưởng thành và tôi biết bà sẽ sống mãi trong mỗi chúng tôi”.