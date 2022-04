Mẹ bỏ đi lấy chồng mới, ông bố trẻ một mình nuôi con gái mắc hội chứng Down: Chăm con ân cần từ bữa ăn tới giấc ngủ, bật khóc khi thấy con cười hạnh phúc

Chăm sóc một đứa trẻ là một chuyện không hề dễ dàng, và còn khó khăn gấp bội khi đứa trẻ không may mắc bệnh bẩm sinh. Bé gái Lê Hoàng Diệp Thảo (gần 3 tuổi) lúc mới chào đời đã mắc phải hội chứng Down và bệnh tim bẩm sinh. Điều này khiến gia đình anh Lê Khương (40 tuổi) vô cùng đau lòng. Thế nhưng, vì con mà anh quyết tâm cố gắng nuôi dạy bé, để con không phải chịu thiệt thòi và có cuộc sống tốt đẹp như bao bạn khác.

Khi bé Diệp Thảo được 2 tháng tuổi, vợ chồng anh Khương chia tay do không hợp nhau. Anh trở thành ông bố đơn thân nuôi 2 cô con gái nhỏ. Bé đầu là Lê Hoàng Hà My đã 11 tuổi, lớn hơn chút nên có thể tự chăm lo cho bản thân, chỉ có cô bé nhỏ nhắn Diệp Thảo là cần sự trợ giúp của bố. Tháng 9/2021, mẹ của Hà My và Diệp Thảo đã đi bước nữa.

Bố và con gái hội chứng Down siêu tình cảm khiến ai nấy tan chảy

Từ lúc đó cho đến nay khi con gái thứ 2 đã gần 3 tuổi, anh Khương vẫn cần mẫn làm lụng, tích góp để cho 2 con một cuộc sống thật tốt. Vì bé bị cả bệnh tim bẩm sinh lẫn hội chứng Down nên sinh hoạt hàng ngày không thể làm một mình mà cần sự trợ giúp từ một số bạn bè và anh chị em tại công ty của anh Khương.