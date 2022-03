Mẹ bỉm Kang Sora khoe dáng, ai nấy mắt tròn mắt dẹt

Vừa qua, nữ diễn viên cũng xác nhận sẽ sớm quay trở lại hoạt động nghệ thuật, khi nhận lời mời tham gia phim mới của đạo diễn Son Jae Gon là Can We Be Strangers.

Kang So Ra sinh năm 1990, được biết đến là một trong những diễn viên sở hữu thân hình cực kỳ nóng bỏng và quyến rũ.