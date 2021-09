'Mẹ bầu' Lil Nas X 'hạ sinh' MV: Ngập cảnh 18+ đồng tính nam

Sau quãng thời gian "mang nặng đẻ đau" thì vào ngày hôm nay, "mẹ bầu" Lil Nas X đã chính thức "hạ sinh" đứa con của mình: album debut Montero.

Song song với việc ra mắt album debut, nam rapper Lil Nas X tiếp tục khiến cả thế giới "phát sốt" với MV mới toanh That's What I Want ra mắt vào trưa ngày hôm nay (ngày 17/9) với tư cách đĩa đơn thứ 4 nằm trong album phòng thu Montero.

Dần nổi tiếng với loạt MV "không có sốc nhất, chỉ có sốc hơn", Lil Nas X một lần nữa khiến netizen "đứng ngồi không yên" với một MV ngập tràn các cảnh sex "nóng mặt" trong That's What I Want!.