Mẹ bảo 'có ít xíu thôi', con trai kéo bao tải đồ ăn mà tí thì ngã

Nhiều phụ huynh coi việc gửi đồ tiếp tế cho con cái lên thành phố như một niềm đam mê. Hài hước hơn khi mỗi lần bố mẹ gửi đồ ăn cho con đều nói "Mẹ chỉ gửi ít thôi", thế nhưng kết quả là khi mở thùng đồ các con phải tá hỏa vì cái "ít" của mẹ.

Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh chàng trai đang "đập hộp" thùng đồ ăn được mẹ gửi từ dưới quê lên. Kèm theo đó là đoạn hội thoại của người mẹ qua điện thoại, nhắn nhủ ngọt ngào con trai:

"Alo, mẹ gửi đồ rồi đó nghen, gửi hồi sáng lúc 7 rưỡi á. Một bao với một thùng mứt. Có chút chút, ít xíu à, thiệt chứ bộ mà còn bỏ bớt lại.

… Trời ơi, sợ con không có ăn, mần không ra tiền, sợ đói chứ làm sao. Dưới này phải gửi lên, ở bển không có tiền thì ai cho mình".