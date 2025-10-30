Scott McTominay vào sân từ băng ghế dự bị để giúp Napoli đánh bại Lecce với tỷ số 1-0 ở Serie A, khi cựu tiền vệ của MU lại một lần nữa gây chú ý tại giải đấu hàng đầu của Ý. McTominay lại xát muối vào vết thương của MU vì "quỷ đỏ" đã đẩy anh đi, tờ Mirror (Anh) bình luận.

Scott McTominay một lần nữa cho Manchester United thấy họ đang bỏ lỡ điều gì. Tiền vệ 28 tuổi, người được Napoli chiêu mộ vào tháng 8 năm 2024 với giá vỏn vẹn 25 triệu bảng từ "quỷ đỏ", đã có khởi đầu mùa giải ấn tượng, giúp đội bóng của HLV Antonio Conte leo lên ngôi đầu Serie A.

Anh là nhân tố then chốt giúp nhà vô địch Serie A giành chiến thắng trước Lecce , khi vào sân từ ghế dự bị và ghi ba điểm quan trọng trong cuộc đua vô địch. Chỉ vài phút sau khi McTominay và Rasmus Hojlund vào sân, Andre-Frank Zambo Anguissa cuối cùng đã phá vỡ thế bế tắc cho Napoli.

Mặc dù cầu thủ người Scotland không trực tiếp tham gia vào bàn thắng, nhưng sự hiện diện của anh chắc chắn đã thay đổi cục diện trận đấu. McTominay, người đã có một mùa giải xuất sắc mùa trước, đã gặp khó khăn trong việc tái hiện lại hiệu ứng đó trong mùa giải này tại Napoli, nhưng giờ đây anh đang tìm lại phong độ.