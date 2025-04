McIlroy lập kỷ lục, tranh vô địch The Masters với DeChambeau

Với hai ngày liên tiếp cùng đạt 66 gậy, McIlroy – người có 2 danh hiệu PGA Tour mùa này – đang hướng đến việc chinh phục The Masters, chiếc cúp major duy nhất mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập (2 PGA Championship, 1 U.S. Open, 1 The Open).

Về lý thuyết, Bryson DeChambeau là đối thủ lớn nhất của McIlroy trong cuộc chiến giành cúp tại Augusta.

DeChambeau kết thúc vòng đấu với điểm -3, đứng nhì bảng với tổng điểm -10. Khoảnh khắc ấn tượng nhất là cú ghi điểm birdie từ khoảng cách 48 foot ở hố 18.

Chính cú gạt ngoạn mục này giúp DeChambeau chỉ kém McIlroy 2 gậy, qua đó gợi lại trận chung kết U.S. Open 2024 mà tay golf người Mỹ chiến thắng.

McIlroy vs DeChambeau, trận đấu của nhiều ý nghĩa: PGA Tour vs LIV Golf, châu Âu vs Mỹ, truyền thống vs đổi mới... Kịch bản chung kết khiến các nhà đài liên tưởng đến việc phá vỡ các kỷ lục xem trực tiếp golf.

Vòng 4 bắt đầu lúc 20h40 hôm nay, cặp McIlroy vs DeChambeau thi đấu lúc 1h30 ngày 14/4.