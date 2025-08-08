MC Thảo Vân xúc động khi giao lưu, tặng quà các chiến sĩ trước lễ 2/9

Chị hào hứng chia sẻ: "Không kìm được nên lại phải khoe với cả nhà, mà khoe chủ yếu để thông tin thôi là ở Hòa Lạc đang có hai lực lượng cùng luyện tập: Công an và Quân đội".

Đặc biệt, trong những ngày thời tiết mát mẻ bất ngờ, MC Thảo Vân đã tham gia hai chương trình tặng quà và giao lưu ngắn gọn, ấm cúng với các chiến sĩ, hôm trước là với lực lượng Công an, hôm qua là với các chiến sĩ Quân đội.