MC Thảo Vân: "Tôi độc thân nhưng không đơn độc"

- Văn minh hay cao thượng là do cách nhìn nhận của mỗi người. Tôi không nghĩ nhiều đến thế, tôi chỉ làm điều gì phù hợp với bản thân thôi. Giữa chúng tôi có một cậu con trai chung nên sẽ có sự trao đổi để con cảm nhận được tình thương của cả bố và mẹ. Mọi điều tôi hướng đến sự thoải mái và bình yên cho cả đôi bên.

- Sức khỏe của tôi ổn định. Nói chính xác thì tôi bị vôi hóa bán cầu não trái. Đây là một căn bệnh phổ biến, có thể xảy đến với bất kỳ ai. Tôi chỉ bị sớm hơn mọi người một chút thôi. Hiện tại, tôi vẫn uống thuốc để bồi bổ trí não nên bệnh tình cũng có nhiều tín hiệu khả quan.

Còn về trí nhớ, đúng là tôi vẫn hay quên. Nhưng điều này cũng bình thường thôi mà. Nhiều người còn lẫn hơn cả tôi. Tôi cứ hay trêu bạn bè, nói Thảo Vân hay quên, nhưng cứ nợ tiền tôi xem tôi có nhớ không? Đánh trống lảng là chết với tôi đấy (cười).

Gia đình có động viên chị trong quá trình chữa bệnh?

- Thật ra, gia đình tôi không coi bệnh tình của tôi là vấn đề nghiêm trọng, nên mọi người rất thoải mái. Mọi chuyện bị đẩy đi xa là do một vài trang mạng. Đôi khi, có những tiêu đề báo khiến tôi còn ngỡ ngàng. Nhiều câu chuyện tôi chỉ đùa vui trên trang cá nhân, nhưng bị biến thành thứ gì đó ghê gớm, nghiêm trọng lắm. Tôi rất phiền lòng vì điều này, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến tôi, mà còn ảnh hưởng đến những người yêu quý, quan tâm tôi nữa.

Nhiều khi nhận được lời hỏi thăm từ người thân, bạn bè, tôi dở khóc dở cười giải thích. Tôi mong mọi người hiểu đúng về bệnh tình của mình và đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa như vậy.

MC Thảo Vân tận hưởng cuộc sống đơn thân nhẹ nhàng, bình yên (Ảnh: FPT Play).

Bé Tít rất tự lập, đã có ý thức kiếm tiền phụ giúp mẹ từ sớm. Chị có bí quyết gì khi dạy con?

- Thật ra tôi không có bí quyết gì đặc biệt. Tôi chỉ cố gắng chia sẻ với con nhiều nhất có thể, để con luôn thoải mái khi trao đổi với mình. Nếu có chuyện gì khúc mắc, con có thể cùng tôi đối thoại nhằm tìm ra cách giải quyết.

Tôi cũng cố gắng trẻ hóa bản thân, cởi mở hơn với những quan niệm từ giới trẻ và chấp nhận nhiều thứ khi đồng hành với con.

Khép lại những câu chuyện cũ của năm 2022, chị kỳ vọng gì trong năm 2023 sắp tới?

- Tôi hi vọng 2023 cũng có nhiều điều mới mẻ, niềm vui mới đến với mình. Tôi cũng mong ước có cuộc sống bình yên cho mình, cho người thân và cho tất cả mọi người. Chỉ hi vọng vậy thôi, một năm mọi người đều vui vẻ và bình an.

Cảm ơn chị về những chia sẻ!