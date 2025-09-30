MC Thanh Mai cầu cứu

MC Nguyễn Thị Thanh Mai của VTV cũng bị mắc kẹt trong cơn mưa lớn ở Hà Nội. "Mọi người gọi cứu hộ giúp tôi. Tôi cần cứu hộ ở 105 G2 Thái Thịnh - cổng Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Xe tôi bị ngập nước quá bánh xe, trong khi ở đây vẫn mưa và lượng nước vẫn dâng cao", nữ MC đăng bài cầu cứu trên trang cá nhân.

Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng, liên tục hỏi thăm tình trạng của nữ MC. Một số khác cho cô lời khuyên, an ủi nữ MC trong lúc khó khăn. "Chị cố gắng chờ nhé vì giờ có xe cứu hộ họ cũng không đi được", "Tắc đường toàn bộ Hà Nội và Cảnh sát giao thông đang điều tiết. Lúc này, điều quan trọng nhất là giữ an toàn cho bản thân", "Mai cứ đóng cốp, viết giấy rồi để taplo kèm số điện thoại, khoá xe rồi di chuyển về nhà. Khi về đến nhà gọi được đơn vị nào chị gửi địa chỉ đỗ xe để họ qua cẩu. Hiện giờ không có cứu hộ, mà ngập họ cũng không vào được"... là những bình luận của khán giả dành cho Thanh Mai.