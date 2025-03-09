MC Thanh Bạch U70: Sống khép mình sau tai nạn, độc thân nhưng không cô đơn

Hồi đầu năm, MC Thanh Bạch bất ngờ bị tai nạn trong chuyến công tác tại Lâm Đồng khiến anh gãy xương nghiêm trọng, phải tiến hành phẫu thuật và điều trị hậu phẫu nhiều tháng.

Dịp hiếm hoi nam MC trải lòng với về quãng thời gian “ở ẩn”, mong muốn trở lại với con người hoàn toàn khác.

Trở thành con người khác sau tai nạn kinh hoàng

MC Thanh Bạch ở tuổi 66.

Suốt 4 tháng qua, MC Thanh Bạch sống hướng nội, không gặp gỡ hay giao du với bất kỳ ai. Mỗi ngày, anh ở 1 mình trong phòng để nhìn nhận và chiêm nghiệm cuộc sống.

MC nhìn nhận những thử thách trong đời mình quá lớn, vượt sức chịu đựng của con người. Anh từng có suy nghĩ bi quan, bật khóc vì số phận nghiệt ngã.

Nhờ tình cảm của khán giả và sự động viên của người thân, anh lấy lại cân bằng cuộc sống và vực dậy tinh thần.

“Suốt cả tuần lễ trong đầu tôi chỉ duy nhất suy nghĩ, rằng tại sao đã rơi từ vực sâu hơn 3m xuống mà vẫn còn sống, thậm chí không chảy giọt máu, không rách da hay trầy xước, chỉ bể xương bên trong.

Bác sĩ điều trị tôi bảo rằng 1 năm sau mới đi lại được, vậy mà chỉ trong vòng 3 tháng tôi đã có thể đi khắp nơi. Mọi thứ phục hồi thần kỳ”, Thanh Bạch kể.

Clip MC Thanh Bạch chia sẻ