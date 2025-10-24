MC sinh năm 2002 vượt vòng tuyển khắt khe gây sốt trên sóng VTV là ai?

Vượt qua nhiều vòng kiểm tra khắt khe

Sinh năm 2002, Phương Anh là 1 trong 6 gương mặt MC nữ mới được chọn dẫn bản tin song ngữ trên kênh Vietnam Toda y. Cô bắt đầu lên sóng từ ngày 9/9/2025.

Phương Anh cho biết quá trình tuyển chọn với nhiều vòng kiểm tra khắt khe là một hành trình nhiều thử thách, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ năng ngôn ngữ, phản xạ và khả năng xử lý tình huống trên sóng. Những buổi thử ghi hình liên tục giúp cô rèn được bản lĩnh và sự bình tĩnh cần thiết của một MC truyền hình.

MC Phương Anh

Ngày đầu lên sóng mọi thứ diễn ra suôn khiến Phương Anh thở phào nhẹ nhõm sau thời gian dài đào tạo căng thẳng. Gia đình luôn ủng hộ, ai cũng bảo trông cô trưởng thành và khác hẳn ngoài đời. Ông nội Phương Anh là người vui nhất, khoe khắp với họ hàng và bạn bè rằng cháu mình được lên sóng.

Từng làm MC cho VTV7 và sự kiện quốc tế trước đó, Phương Anh nhận thấy sự khác biệt lớn nhất ở Vietnam Today nằm ở tốc độ và áp lực trực tiếp trên sóng. Nếu trước đây cô có nhiều thời gian chuẩn bị và tập dượt thì với bản tin thời sự mọi thứ diễn ra trong guồng quay rất nhanh.

"Cảm giác đó áp lực hơn rất nhiều so với tất cả công việc tôi từng làm, nhờ vậy tôi học được cách bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc tốt hơn. 5 phút trước khi lên sóng là khoảng thời gian căng thẳng nhất. Tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim nhưng chỉ vài giây sau đó, mọi thứ như tự động vào đúng vị trí. Sự lo lắng ban đầu dần nhường chỗ cho sự tập trung tuyệt đối”, Phương Anh chia sẻ.